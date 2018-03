LUCIA SIMONE | UNCANNY



Mercoledì 7 Marzo 2018 ore 19, INTERZONE GALLERIA presenta UNCANNY dell’artista Lucia Simone.



L’esposizione, curata da Michele Corleone, mette in mostra lavori in digital work e painting. Un doppio linguaggio che Lucia Simone pone in connessione, due diversi mezzi espressivi che si relazionano tra loro, adoperandosi per esprime un silenzio rumoroso nell’attraversare il presente e congiungersi al passato.

«...Parte del mio lavoro consiste nel raccogliere vecchie immagini del Novecento, compresi i dagherrotipi dell'epoca vittoriana (conosciuti per l'uso della fotografia post mortem), e elaborarle digitalmente. Tale processo crea un ponte fra il passato e il presente azzerando le distanze quanto più possibile come un ponte di Einstein-Rosen. Ciò serve per generare connessioni di significato dipendenti l'una dall'altra in grado di predisporre uno spazio comune dove contemplare un passato a noi estraneo come fosse un'azione intima presente.»



In occasione dell’inaugurazione verrà presentato il QUARTO di una serie di POSTER d’autore in tiratura limitata della nuova collana INTERZONE POSTER COLLECTION.



L’artista Lucia Simone sarà presente al vernissage della mostra il 7 Marzo 2018 alle ore 19.



Catalogo: UNCANNY, b/n, colore, italiano, pp. 89, INTERZONE, 2018



www.luciasimone.it/

www.interzonegalleria.it/it/galleria/10-galleria/121-.html



a cura di Michele Corleone

in mostra 07.03.2018 | 31.03.2018

martedì - venerdì, ore 15 – 20

sabato, su appuntamento telefonico