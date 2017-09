A 147 anni esatti dalla presa di Roma, si vuole ricordare la famosa “breccia di Porta Pia” attraverso una manifestazione ricca di musica, storia e cultura che unisce in modo interattivo gli appassionati del nostro Tricolore. A farlo, da alcuni anni, è l’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione Roma Capitale (ANB) che, in collaborazione con il Museo Storico dei Bersaglieri e col sostegno dell’Esercito e del MIBACT, illuminerà le serate dal 12 al 17 settembre, nel “Cortile Museale Piazzetta di Porta Pia” con una serie di performance ed incontri selezionati ad hoc.

LUCI DELLA STORIA SU PORTA PIA, questo il titolo del progetto ideato da Nunzio Paolucci, ex direttore del Museo ed oggi presidente dell’Associazione, e coordinato e condotto da Paolo Peroso, presidente dell’Associazione Amici di Porta Pia che riunisce i cittadini e commercianti della zona, ospiterà sul palco numerosi protagonisti del nostro “Made in Italy” istituzionale e culturale, oltre ad accogliere gli amici organizzatori del progetto Filippide, dedicato alle famiglie con problemi di autismo, e ad assegnare il Premio “Oltre la breccia”, rivolto ai meritevoli di azioni responsabili, significative e repentine nel nome dell’agire per il Bene comune. Ogni serata prevede un doppio programma, alle 18 e alle 21.

Si comincerà il 12 settembre con una Tavola rotonda sulla prima guerra mondiale dal titolo "Riabilitare Cadorna?", coordinata da Carmen Lasorella, che vedrà due storici a confronto: il colonnello Cristiano De Chigi e il Dott. Paolo Volpato. A seguire, andrà in scena eccezionalmente il Concerto della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana.

Mercoledi 13 settembre sarà la volta di Profumo de Roma, sonetti e canzoni in omaggio alla Città Eterna, a cura di Angelo Blasetti e Dante Di Giacinto, e del concerto virtuoso dei giovani solisti della Banda Musicale della scuola Trasporti e Materiali, con interazioni vocali dell’autrice ed interprete Rosalba Panzieri. Il 14 settembre la Banda Musicale della Marina Militare aprirà la scena con un repertorio classico improntato al suo stile impeccabile, con alcuni brani interpretati dalla cantante Rita Pilato (Cleofa); successivamente, la Compagnia nazionale di danza storica di Nino Graziano Luca si esibirà in un particolarissimo ballo con costumi d’epoca. Venerdi 15 settembre ad aprire le danze saranno invece il “chiasso” musicale e l’entusiasmo degli ottoni piumati della Fanfara Associazione Nazionale Bersaglieri Viterbo, seguiti dal Concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza. Sabato pomeriggio un pianoforte a coda verrà dislocato in piazzetta per uno spettacolo musicale in 3 tempi che vedrà esibirsi il giovane e talentuoso pianista Edoardo Mancini (Accademia Musicale Romana), tre allievi del Narnia Festival di Cristiana Pegoraro, e la pianista Romina Garbini; a seguire una festa finale con il gruppo cinofilo della Protezione Civile sez Roma1.

La seconda parte della serata vedrà invece protagonista la Banda dell’Esercito Italiano diretta da Antonella Bona. L’ultimo giorno sarà dedicato al musical e farà conoscere il talento degli allievi dell’Accademia Internazionale del Musical e di Professione Spettacolo e Accademia Platafisica; Gran Finale con la Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Roma Capitale - Nulli Secundus che interpreterà anche una speciale ouverture insieme alla City of Rome Pipe band.

Luci della storia su Porta Pia: il programma

Martedì 12 settembre

ORE 18 - Tavola rotonda sulla prima guerra mondiale: "Riabilitare Cadorna?"

Due storici a confronto: Col. Cristiano De Chigi e Dott. Paolo Volpato

presenta Carmen Lasorella

ORE 21- Concerto della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana

Apertura dell’evento con la presenza delle Presidenti di Municipio 1\2

Mercoledi 13 settembre

ORE 18 - Profumo de Roma

Un pomeriggio romano tra sonetti e canzoni

ORE 21 - Concerto della Banda Musicale della scuola Trasporti e Materiali

Un concerto virtuoso con solisti giovani e bravi

Giovedi 14 settembre

ORE 18 - Concerto della Banda Musicale della Marina Militare

Un classico che si ripete sempre nella rassegna con stile impeccabile

ORE 21 - Esibizione della Compagnia Nazionale di Danza Storica

Costumi d’epoca in una cornice storica a Porta Pia.

Venerdi 15 settembre

ORE 18 - Concerto della Fanfara Associazione Nazionale Bersaglieri Viterbo

Il “chiasso” musicale e l’entusiasmo degli ottoni piumati

ORE 21 - Concerto Banda Musicale della Guardia di Finanza

Una banda in stile con selezione brani ad altissimo livello

Sabato 16 settembre

ORE 18 – Pianoforte in piazzetta

Un pianoforte a coda per uno spettacolo musicale in 3 tempi e festa finale con il gruppo cinofilo della Protezione Civile sez Roma1

ORE 21 - Concerto della Banda dell’Esercito Italiano

Dirige il direttore Antonella Bona coinvolgendo il pubblico in un crescendo musicale

Domenica 17 settembre

ORE 18 - Musical in piazzetta

Due scuole di Musical ci invitano a conoscere le loro performance

ORE 21 - Serata conclusiva

Concerto della Fanfara Associazione Nazionale Bersaglieri Roma Capitale - Nulli Secundus

… e una piacevole ed emozionale ouverture con la City of Rome Pipe band