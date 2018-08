Luci, colori, visioni a Explora

A Explora il laboratorio Luci, colori, visioni, dedicato alla fascia d’età 3-5 anni. In vero stile tinkering, il laboratorio ha come obiettivo la sperimentazione della luce: la fonte luminosa diventa l’elemento chiave per una serie di esplorazioni di fenomeni scientifici e dell’interazione con i colori e con i diversi materiali.

Sperimentando gli effetti della luce è possibile osservare il fenomeno delle ombre e giocare con il movimento di alcuni oggetti, aiutati da semplici ma efficaci strumenti tecnologici. Il laboratorio di Explora coniuga arte e scienza e permette di realizzare un congegno dai molteplici aspetti creativi.