Tornano le passeggiate in notturna nella natura incontaminata della Valle della Caffarella. Nel grande polmone verde in zona Appio-Latino, stanno per iniziare gli appuntamenti per andare a osservare le lucciole di notte, nel periodo della loro massima luminescenza.

L'evento è organizzato con il Parco Regionale dell'Appia Antica e si svolgerà in quattro date dalla fine di maggio alla fine di giugno, con un appuntamento appositamente pensato per le famiglie.

Alla scoperta della lucciole della Caffarella, gli appuntamenti

Le passeggiate serali denominate "Lucciole alla Caffarella" saranno organizzate nelle seguenti date:

Mercoledì 29 maggio ore 20.00

Mercoledì 5 giugno ore 20.00 PER FAMIGLIE

Mercoledì 12 giugno ore 20.30

Mercoledì 19 giugno ore 20.30

La durata della passeggiata è di circa 2 ore. Prenotazioni possibili accedendo al sito www.romaslowtour.com/lucciole-caffarella/