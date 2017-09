La fatica di essere liberi: Luca Zingaretti al Gay Village

Nove i capitoli che hanno impreziosito il ciclo de "I Racconti di Fantàsia", gli eccezionali appuntamenti con la cultura e con i grandi nomi accolti sul palco del Gay Village da un impagabile Pino Strabioli, che il prossimo Giovedì 7 Settembre ospiterà l'immenso Luca Zingaretti. Strabioli dà il benvenuto al poliedrico Luca Zingaretti, accolto nella locanda fantasy ricostruita nel Regno di Fantàsia, dove ad attenderlo ci sarà la drag singer Daniel Decò, accompagnata dal maestro Max Minoia al pianoforte, per un excursus nella sua vita, un viaggio nel suo lavoro e in ciò che più lo appassiona...

Luca Zingaretti al Gay Village

L’appuntamento con Luca Zingaretti verterà sul tema La fatica di essere liberi e vuole donare al pubblico una storia artistica che va al di là di quella televisiva che lo vede spopolare nei panni del famoso e amatissimo Commissario Montalbano.

Tra le tante passioni dell’attore romano c’è sicuramente il teatro e con la sua casa di Produzione Zocotoco, ha sostenuto progetti impegnati e coraggiosi che lo hanno visto protagonista, da La Sirena, dal racconto Lighea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alla pièce La Torre D’Avorio che racconta la discussa relazione con il regime nazista del grande direttore d'orchestra Furtwangler, fino ad arrivare a The Pride, centrato sul tema dell’identità. Ospite dell’incontro sarà l’attore Maurizio Lombardi per presentare il suo prossimo spettacolo Who i Biancaneve, in scena al Teatro Vascello a fine ottobre, altro progetto sostenuto da Zingaretti.

"I Racconti di Fantàsia"

"I Racconti di Fantàsia" hanno ospitato nell’arco di questa stagione che si appresta a terminare il 9 settembre: Veronica Pivetti, Arturo Brachetti, Barbara D'Urso, Orietta Berti, Patty Pravo, Eva Grimaldi, Chiara Francini, Antonello Dose, con la cornice scenica ricreata da Roberta Savona, impreziosita dai video e dall'attenta regia di Manuel Minoia e con la direzione autorale di Christian Nastasi e la supervisione di Pino Strabioli.