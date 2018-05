“Animali” al Teatro del Torrino

Gabriele Pizzurro, Edoardo Carbonara e Tommaso Lo Cascio sono i protagonisti dell’ultimo spettacolo firmato Luca Pizzurro, assistente il giovane Edoardo Raiola alla regia.



"ANIMALI" sarà in scena al Teatro del Torrino il giorno 23 maggio alle ore 21:00 ad un costo irrisorio di soli 15 euro.

La storia narra dell’incontro di tre anime che percorrono un tratto di vita insieme, legati dalla fede calcistica per la squadra del Manchester United.

Tre ragazzi lontani dall’essere protagonisti delle loro vite, un lavoro in fabbrica e il cuore allo stadio.

L’attesa per la Finale di Coppa a Wembley e l’angoscia di non essere in possesso dei biglietti d’ingresso si trasformano in un’ondata di travolgente emotività, fino a indurre i protagonisti a prendere decisioni che muteranno per sempre il loro legame.

A tratti ironico ma sempre pervaso da una ruvidezza metropolitana, disegna gli anni 70 in cui rabbia e voglia di cambiamento sottendono alla storia come una colonna sonora.

La Compagnia del Teatro del Torrino è composta da allievi/attori che, sebbene la giovane età, dimostrano chiaramente di aver acquisito il cosiddetto “salto di qualità” così sottolineato dal regista romano, che ha diretto e seguito personalmente i tre ragazzi.

Il Teatro del Torrino, infatti, svolge da anni un’importante funzione di formazione di nuovi talenti con corsi di teatro, danza e canto, come abbiamo avuto il piacere di constatare con Gabriele Pizzurro, figlio del noto regista, che ad oggi noi tutti conosciamo per aver interpretato diversi personaggi all’interno della rassegna teatrale “Il Palco delle Favole” e non solo!

I tre ragazzi, che già abbiamo avuto il piacere di vedere sul palco del teatro del Torrino con lo strepitoso successo di Dante Restart, saliranno sul palcoscenico di questo delizioso teatro dei periferia regalando al pubblico in sala momenti unici ed irripetibili!

Da non perdere questa straordinaria esibizione della compagnia del teatro del Torrino, grazie soprattutto alla tenacia di Luca Pizzurro, che continua a regalarci emozioni nelle varie performance ospitate sul palcoscenico di questo strepitoso teatro!

Ma senza dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo a telefonare al numero 338 8193001 o a visitare il sito http://www.teatrodeltorrino.it/ per prenotare un posto in prima fila!