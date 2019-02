Luca Filastro & His Orchestra

Luca Filastro, pianista, compositore, arrangiatore e bandleader, mette insieme alcuni dei migliori musicisti della scena jazz italiana proponendo un repertorio che prevede una serie di brani originali sapientemente miscelati ad alcuni standard. L’orchestra, che affonda le proprie radici nel solco della tradizione delle grandi Big Band, come quella di Count Basie, Duke Ellington e Fletcher Henderson, esprime un'identità musicale fresca e moderna, sia grazie agli arrangiamenti originali, sia per mezzo dello spazio concesso alle improvvisazioni dei singoli musicisti e alle loro individualità musicali.



Luca Filastro - Direzione, arrangiamenti, piano e voce

Francesco Lento - Tromba

Stefano Monastra - Tromba

Tiziano Ruggeri - Tromba

Nicola Tariello - Tromba

Carlo Conti - Sax contralto e flauto

Gian Piero Lo Piccolo - Sax tenore e clarinetto

Giuseppe Ricciardo - Sax tenore

Fabrizio D’Alisera - Sax baritono

Gino Cardamone - Chitarra

Vincenzo Florio - Contrabbasso

Emanuele Zappia - Batteria e voce



ore 19.30 buffet & dinner – ore 21.00 concerto



Platea Posto Unico 25,00€

Galleria con cena 55,00€

Palco con cena 65,00€



Il Salone Margherita si trova in Via dei Due Macelli, 75 a Roma

06 6791439 – 06 6798269