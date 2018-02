Luca Dimoon al Live Alcazaar

l Live Alcazar, venerdi 9 e sabato 10 febbraio,il concerto di Luca Dimoon.Inizia come studente d'arte e pittore fino all'età di 19 anni quando si trasferisce a Londra.

Fino ad allora la passione per la musica era più un aspetto privato ma Londra lo spinge a voler diventare un cantante e musicista di professione.Studia canto e composizione insieme a diversi strumenti: piano, tromba, chitarra, basso, batteria ma anche produzione e mixaggio.Dopo Londra arriva New York, dove perfeziona la sua tecnica vocale con alcuni amici membri dell'Harlem Gospel Choir.

Nel 2009 comincia a lavorare al suo primo disco "On different moods" pubblicato dall'etichetta inglese "Groove Erotic". Con il lancio del progetto inizia un periodo da giramondo, Giappone, Malesia, Senegal, Kenya, Francia, Spagna.Iniziano a prendere corpo le idee per il secondo album "Telescope" che viene pubblicato nel 2016 ed è un insieme di Cosmic Soul, Cyber Funk e Raw Jazz.