Luca di Luzio: "Atlas Ego Imago Mundi" all'Auditorium Parco della Musica. In Atlas Ego Imago Mundi l’artista usa il suo corpo come matrice, trasformando le impronte corporee con il colore in prospettive aeree di immaginari luoghi geografici, creando così un atlante e mappe di questi spazi, metafore del corpo considerato non solo come punto di contatto tra l’interiore e l’esteriore, tra l’io e il mondo, ma matrice di questi mondi, spazio primordiale dove la loro separazione è ambigua perché non è ancora mai nata.