Violino, pianoforte, elettronica e strumenti giocattolo = Luca Ciarla + Enrico Zanisi.



Il 13 gennaio 2018 alle ore 21:00 all'Auditorium Parco della Musica di Roma Luca Ciarla ed Enrico Zanisi, un incontro artistico tra uno dei violinisti italiani più creativi e il pianista jazz del momento che promette di regalare emozioni profonde. Con un repertorio incentrato su brani originali di rara bellezza e composizioni estemporenee, i musicisti portano il duo violino & pianoforte in una nuova dimensione sonora; sul filo, in bilico tra musica contemporanea, jazz ed elettronica.



Con la partecipazione speciale di:

Marcello Allulli sax

Keziat video arte



Luca Ciarla

Violinista creativo e sorprendente, Luca Ciarla supera agilmente i confini tra i generi per tracciare un percorso musicale innovativo, una magica seduzione acustica in perfetto equilibrio tra scrittura e improvvisazione, tradizione e contemporaneità. Il suo stile inconfondibile lo ha portato ad esibirsi con successo in festival e rassegne concertistiche di jazz, classica e world music in più di 60 paesi al mondo; dal Montreal Jazz Festival al Performing Arts Centre di Hong Kong, dal Celtic Connections in Scozia al Festival Villa-Lobos di Rio de Janeiro, dal Melbourne Jazz Festival all’ Auditorium Parco della Musica di Roma. “…uno dei violinisti più interessanti che ci siano oggi sulla scena internazionale, in grado di spaziare tra generi e suoni diversi senza mai perdere il baricentro del suo inconfondibile stile”. la Repubblica



Enrico Zanisi

Nel 2012 Enrico Zanisi vince il premio Top Jazz come Miglior Giovane Talento, indetto dalla prestigiosa rivista Musica Jazz e nel 2014 si aggiudica il premio SIAE per la creatività. Da allora si è esibito nei principali festrival italiani quali Umbria Jazz, Festival MITO, Time in Jazz, Piano City, Crossroads, Roccella Jonica, Bergamo Jazz, Vicenza Jazz, Festival Mundus, Garda Jazz Festival, etc. Numerose anche le tournée all'estero, in paesi quali Brasile, Messico, India, Portorico, Zimbabwe, Tunisia, Marocco, Israele, UK, Norvegia, Germania, Polonia, Croazia, Svizzera, Austria, Romania, Albania, Francia, Portogallo. Incide regolarmente per la CAM Jazz. "Zanisi è la stella ... i suoi soli sono stupendi…i suoi brani originali, nei quali coesistono blues, bepop, swing e musica classica, sono composizioni profonde e complesse." Down Beat (Usa)



Auditorium Parco della Musica Roma

Luca Ciarla+ Enrico Zanisi

13 gennaio 2018 ore 21:00



Amalia Di Lanno

Manager culturale

Responsabile comunicazione ViolipianoMusic