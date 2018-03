LP in concerto al Roma Summer Fest. Torna all’Auditorium Parco della Musica, per il Roma Summer Fest, Laura Pergolizzi in arte LP, questa volta per una prima data speciale del tour italiano, che vedrà la partecipazione un ospite straordinario: Tom Walker.

LP in concerto a Roma

Un concerto che confermerà il sold out e il grandissimo successo dello scorso anno che dimostrò l’amore del pubblico per la cantautrice 36 enne di origini italiane nata a New York. Dopo più di un anno dall’uscita dell’Album certificato Oro (FIMI) con 6 dischi di platino e un disco d'oro per ‘Lost On You’, ‘Other People’ e ‘Strange’ continuano, a grande richiesta, i live della cantautrice Americana.

A pochi i giorni dall’uscita di ‘Lost On You’ Deluxe Version che comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live di ‘Muddy Waters’ e ‘Lost on You’ ed il DVD del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival, LP annuncia il suo ritorno all’Auditorium Parco della Musica che permetterà di ascoltare dal vivo l’Artista che celebra’ due anni di successi suggellando la storia d’amore tra LP e il suo pubblico.

Tom Walker special guest

TOM WALKER, l’autore del successo radiofonico “Leave A Light On”, sara’ special guest esclusivamente per il concerto dell’Auditorium. Dopo aver dominato l’airplay radiofonico per settimane e le classifiche di Spotify, Itunes e Shazam, “Leave a Light On”, la bellissima ballad che lo ha portato al successo, ha anche ricevuto il disco di platino. Inserito dalla BBC nella lista Sound of 2018 e da MTV nella Brand New List 2018, il singolo è stato prodotto da Steve Mac (già produttore di“Shape of You” di Ed Sheeran e “Alarm” di Anne-Marie), raggiungendo oltre 36 milioni di stream su Spotify, mentre il video clip, diretto da Charles Mehling (The Script, Paolo Nutini, Olly Murs, Emeli Sande), ha ottenuto più di 18 milioni di views su YouTube. Con 70 milioni di stream, il precedente singolo di Tom Walker, “Heartland”, scritto e co-prodotto con Naughty Boy, è diventato una hit radiofonica. È arrivata dopo il successo di “Fly Away With Me” e “Blessings”. Con “Just You & I” Tom ha scalato la HOT AC Chart negli Stati Uniti grazie anche alla performance al Today Show (NBC).