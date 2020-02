Love week a Euroma2: Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagarelli insieme al Caffè Letterario

Euroma2 si anima di eventi per la settimana di San Valentino. Doppio appuntamento del Caffè Letterario diEuroma2: in occasione della Festa degli Innamorati, venerdì 14 febbraio alle ore 18:00, il Centro Commerciale ospiterà una coppia di autori molto nota sia sul web che nel panorama televisivo: l’autrice, giornalista e opinionista tv Selvaggia Lucarelli presenterà, con l’ironia che la contraddistingue, il libro “Falso in bilancia” (Rizzoli), insieme al suo compagno Lorenzo Biagiarelli, chef e foodblogger, autore del libro “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare” (De Agostini).

Una presentazione a due, che vuole celebrare la coppia attraverso l’amore per la buona tavola e per i libri. L’incontro con il pubblico si terrà alle ore 18:00 presso il Centro Commerciale Euroma2, davanti alla Libreria Feltrinelli al 2° piano. Un appuntamento che promette di incuriosire e far sorridere perché affronterà il tema del rapporto che ognuno di noi ha con il cibo.

La settimana dell'Amore a Euroma2

Dal 10 al 16 febbraio, Euroma2 ha inoltre lanciato il contest fotografico “La settimana dell’Amore”: per partecipare i candidati dovranno realizzare una fotografia o un selfie a tema amore e postarlosu Instagram come “Storia” o come “Foto”, utilizzando l'hashtag #euroma2. Una Giuria selezionerà gli scatti più romantici e divertenti.I primi tre classificati vinceranno una gift card Euroma2.

Infine per chi desideri immortalarsi “immerso nei cuori”, Euroma2 ha allestito una postazione a disposizione dei clienti fino al 16 febbraio 2020.

Biografie Autori del Caffè Letterario

Selvaggia Lucarelli è scrittrice, giornalista per “Il Fatto Quotidiano” e protagonista di numerosi programmi tv, tra cui Ballando con le stelle. Dai suoi profili social e sulla prima pagina del “Fatto” scrive con tagliente ironia di politica, media, costume e società. Con Rizzoli ha pubblicato il romanzo Che ci importa del mondo (2014), Dieci piccoli infami (2017) e Casi umani (2018).

LorenzoBiagiarelli. Nato a Cremona e cresciuto a Senigallia,si è poi trasferito a Milano. Per tanti anni ha vissuto di musica. Da quando ha scoperto la passione per la cucinasperimenta, elabora e soprattutto racconta,sul suo Blog e attraverso i social network, le sue esperienze culinarie.Viaggiando ha trovato non solo nuove culture, ma nuove ricette. Nel 2019 ha partecipato come giurato/conduttore al programma di Real Time “Cortesie per gli ospiti” affianco a Michela Andreozzi e Max Viola.