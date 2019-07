Love Beach a Fregene

Un gruppo di amici si è riunito, cercando un'idea diversa per una festa sulla spiaggia. Tutti i Sabati, dal 3 Agosto fino a fine Settembre, uno degli storici stabilimenti balneari di Fregene, il Glauco, si trasformerà nella Love Beach Revolution. Poco prima del calare del sole, la spiaggia si dipingerà di colori con delle scenografie interattive, la musica, i fuocolieri, la festa, i teli colorati, le candele e gli aperitivi al tramonto.



Cos'è la Love Revolution?

"Siamo tutti differenti: proveniamo da posti diversi nel mondo, parliamo lingue diverse, crediamo in religioni diverse, abbiamo colori della pelle diversi, abbiamo interessi e gusti diversi.



Quando siamo insieme realizziamo che la diversità ci unisce ed è possibile cambiare l’ambiente che ci circonda!



La "Love Revolution", movimento nato dallo SZIGET Festival, è una celebrazione pacifica dove insieme si punta a:

- Vivere in un mondo pacifico senza guerre e minacce nucleari.

- Condividere un luogo dove nessuno debba essere discriminato o offeso per via del colore della pelle,orientamento sessuale, religione o altro.

- Porre la sostenibilità dell’ambiente in cui viviamo al centro della nostra vita quotidiana.

Rispettare i diritti umani di tutti indipendentemente dalle proprie origini.



Siamo convinti che il potere delle comunità, la priorità dello sviluppo sostenibile, il diritto di essere felici e il potere dell’amore, possano rendere il nostro ambiente un luogo più vivibile e amabile."