Louisiana - Litfiba tribute band live

l progetto Louisiana nasce nell'ottobre 2006 dalle ceneri di due storiche cover band romane dei Litfiba, i Sogno Ribelle e i Livefiba. Entrambi i gruppi hanno calcato i maggiori palchi della Capitale e d' Italia. Sabato sera, saranno finalmente sul nostro palco per farci rivivere tutti i più grandi successi dei mitici Litfiba. Stay on air with BackStage!!!!!!!!