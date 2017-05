Al Foro Italico Club Haus 80s: c'è Lost Frequencies

A BALLROOM torna Club Haus 80s, il party itinerante che colora le notti italiane e spagnole con le immortali ed esplosive tinte eighties. Ospite d’onore della serata, il dj belga Lost Frequencies.

LOST FREQUENCIES - Club Haus 80ʼs è un party itinerante tra Italia e Spagna ispirato agli indimenticabili anni Ottanta – il decennio di icone della notte come come Boy George, Grace Jones e Depeche Mode – propone una miscela esplosiva a base di disco music, new wave, Italo, synth pop, e anche qualche incursione di sano “trash sound”.

Ogni party si contraddistingue per un codice di abbigliamento preciso: cappelli funky, occhiali da sole, e ovviamente i bendytubes, i caratteristici tubi in plastica fluo che si illuminano al buio. Questa volta la consolle verrà affidata a Felix De Laet, in arte Lost Frequencies, autore di una hit come Are You With Me e producer innamorato di hip hop, drum and bass, pop e jazz.