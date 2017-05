Los Pollos Hermanos a Roma: dalla serie tv, per gli amanti del pollo fritto

Los Pollos Hermanos a Roma. E' questo l'annuncio che sta facendo il giro del web. In via Cavour 333/335, il 12 e 13 maggio, ci sarà il taglio del nastro della catena di fast food di Gustavo 'Gus' Fring, diventata celebre grazie alle serie tv Breaking Bad e al suo spin-off Better Call Saul.

Una iniziativa di Netflix che sta facendo impazzire i fan di Roma. Nella fiction Los Pollos Hermanos è gestita da Gustavo 'Gus' Fring, un imprenditore apparentemente limpido e innocente che in realtà è uno dei più grossi trafficanti di droga della serie.

"Ti aspettiamo il 12 e il 13 maggio, in Via Cavour 333/335. In omaggio per te pollo fritto, curly fries e bibita, dalle 18:30", si legge nell'evento promosso su Facebook. Per chi non ha mai visto Breaking Bad, potrebbe trattarsi di una buona occasione per avvicinarsi alla serie. Un consiglio, provate a chiamare il numero il 342 0305572.

Questi gli orari d'apertura:



12 maggio - dalle 16:00 alle 21:30

13 maggio - dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 16:00 alle 21:30