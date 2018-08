Dal 4 al 6 Settembre negli Spazi Espositivi Medina Roma, la mostra LORONERO di Danda Ippolito, giovane fotografa. I ventinove scatti racchiusi nella mostra sono il frutto di una serie di viaggi dell’autrice, Danda Ippolito, in alcuni paesi dell’Africa Sub-sahariana. In particolare, sono le esperienze in Ghana e Kenya ad ispirare le tematiche oggetto dell’esposizione: da una parte i bambini, ritratti nelle loro espressioni più misteriose e profonde, dall’ altra i prigionieri del carcere (Kenyota) di Naivasha. Ad accomunarli, l’idea di raccontare, senza parole, incredibili storie di vita quotidiana attraverso gli eloquenti sguardi di grande impatto emotivo.



Vernissage: Martedì 4 Settembre ore 18:00.



Apertura al pubblico: 5 – 6 Settembre 10:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00