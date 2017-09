Domenica 10 settembre 2017 dalle 21.00 alle 22.30 il CIES Onlus, MaTeMù e la compagnia Labit presentano lo spettacolo "#LORO. Uno di questi giorni prenderemo qualcuno e lo sbraneremo." al museo nazionale MAXXI. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Uno spettacolo teatrale per raccontare e affrontare l’odio che si sviluppa nel web.

#Loro, scritto e diretto da Gabriele Linari con la collaborazione di Marco Andreoli e degli attori in scena, è uno spettacolo sull’hate-speech e su tutte le pratiche di odio che si sono sviluppate on-line, soprattutto attraverso i social network. Immagini e situazioni di una noia che si fa esistenziale, diventa rabbia, odio puro e cieco. Un gruppo di otto ragazzi, utenti anonimi immobili alle loro “postazioni”. Odio, rabbia, parole e gesti di fuoco. Alcune conversazioni presenti nello spettacolo si ispirano a reali commenti letti dagli stessi protagonisti, sui vari social network.

#Loro è la prima produzione della neonata Compagnia Teatrale MaTeMù, un gruppo di giovanissimi attori e attrici che proviene dall'esperienza formativa del centro aggregativo del CIES "MaTeMù". Il percorso – iniziato nel 2012 con il regista Gabriele Linari – ha portato, quest'anno, alla scelta di un gruppo di allievi perfettamente avviati alla professione teatrale.



Domenica 10 settembre 2017, 21:00 - 22:30. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo - Via Guido Reni 4A - 00196 Roma



Per informazioni: www.cies.it, 0677264611 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 17.00 oppure cies@cies.it