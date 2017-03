Loris Dalì in concerto a Roma

Approda a Roma il “Gekrisi Live Tour” del cantattore piemontese Loris Dalì in scena il 14 marzo 2017 con un concerto allo Sparwasser, nuovo circolo dell' Arci di Roma nel quartiere Pigneto, all'interno della kermesse cantautorale Italienischen Liedermacher, rassegna di resistenza musicale, ideata dal Poppyficio di Saro “Poppy” Lanucara, già patron del Super MEI Circus (Meeting Etichette Indipendenti).

Classe 1974, Loris D'Alimonte, vero nome del cantautore e poliststrumentista di Castellamonte nel canavese, è al suo secondo disco “Gekrisi” pubblicato a fine novembre del 2016 a un anno di distanza dall'esordio con “Scimpanzè”. Canuto, barba hipster, baffi che ricordano proprio quelli del pittore spagnolo da qui prende il cognome d'arte, Loris Dalì è un personaggio istrionico già nel look e nella presenza scenica oltre che nella suo stile personalissimo di scrivere canzoni.

Autoironia in chiave folk, swing, rock, spiccata teatralità permeata dalla satira politica e sociale sono le caratteristiche vincenti di questo poliedrico artista che ha saputo reinventarsi dopo diverse esperienze in band di successo nel piemontese (su tutte i Cellentani, surreale coverband dell'Adriano nazionale) e reinventare un linguaggio in forma canzone fresco ed attuale, il tutto condito da divertenti citazioni esplicite o meno che vanno da Capossela a Sergio Caputo e Francesco Baccini passando per Mogol, Battisti e la letteratura “storta” e alcolica del grande Bukowsky.Dal vivo Dalì si presenta da solo con la sua voce e la sua inseparabile chitarra, un approccio minimal per un onemanshow che, al contrario, si annuncia abbondante di melodie, parole ed atmosfere “resistenti” come non se ne sentivano da tempo.