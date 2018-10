Loris Corradi & Friends in concerto al Charity Cafè

Sabato 6 ottobre sul palcoscenico del Charity Café Loris Corradi & Friends in concerto, band completata da Andrea Ricci alla voce, Andrea Barile al basso e Cristiano Villani alla batteria. Il quartetto rappresenta uno dei tanti volti della fratellanza romana del blues. Ognuno dei musicisti, infatti, ha suonato tanto e in tanti progetti. Il circuito delle jam session è stato da sempre il loro palco preferito. Proseguono, dunque, gli appuntamenti all’insegna del blues nello storico club di via Panisperna che ogni sabato ospita le migliori band del circuito capitolino e non solo.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con consumazione 8 euro



Line-up

Andrea Ricci, Voce

Loris Corradi, Voce & Chitarra

Andrea Barile, Basso

Cristiano Villani, Batteria