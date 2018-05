Lorenzo Tucci Touch Trio in concerto al Charity Cafè

Il jazz torna ancora una volta in scena al Charity Café con Lorenzo Tucci Touch Trio che sarà in concerto in un doppio appuntamento il giovedì 10 e venerdì 11 maggio 2018: la formazione è completata da Claudio Filippini al piano e Daniele Sorrentino alla batteria. Nato ad Atessa Lorenzo Tucci si trasferisce a Roma giovanissimo ed è proprio nella capitale che inizia ad affiancarsi ad artisti italiani e internazionali di grande profilo. Il suo ultimo album si Intitola "SPARKLE" per Jando Music/Via Veneto jazz (Aprile 2016) con alcune stelle del jazz italiano: Flavio Boltro - tromba, Luca Mannutza - piano, Luca Fattorini - contrabbasso e la partecipazione di Karima sul brano "E po che fa" di Pino Daniele.



Tra gli altri dischi di successo citiamo anche Tranety e Tranety live, quest' ultimo uscito in allegato con la rivista JAZZIT con Claudio Filippini al piano e Luca Bulgarelli al contrabbasso. "Drumpet" è invece un disco realizzato in duo insieme a Fabrizio Bosso alla tromba, mentre Lunar è un disco sperimentale uscito per l'etichetta Schema Records in duo con Luca Mannutza al piano e tastiere. "Drumonk" è un omaggio a Thelonius Monk, mentre l'album d'esordio Sweet Revelation del 2000 è stato recentemente rimasterizzato in Giappone per la Alborè jazz. Schema Sextet è un altro disco importantissimo con Petrella, Giuliani, Bosso, Lussu, mentre Phil Woods meets the italian new generation con la partecipazione di Franco D' Andrea, PARADOXA con Salvatore Bonafede etc.



Nel 2009, Tucci raccoglie accanto a sé vari amici e star del jazz italiano: da Gianluca Petrella a Daniele Scannapieco a Alice Ricciardi, Pietro Lussu, Luca Mannutza, Walter Ricci, Max Ionata, Fabrizio Bosso, Pietro Ciancaglini e pubblica TOUCH, che oltre a essere il titolo dell’album è diventato lo pseudonimo di Tucci il cui tocco, appunto, riesce a essere tanto adrenalinico e coinvolgente quanto raccolto e suggestivo.



Lorenzo Tucci è fondatore e cooleader insieme a Fabrizio Bosso e Daniele Scannapieco degli High Five Quintet, considerati la migliore formazione jazz degli ultimi anni e ribattezzati “i Beatles del jazz” grazie alla presenza di stelle nazionali tra i quali oltre a Tucci e Bosso: Daniele Scannapieco al sax, Julian Mazzariello (nel Primo album) Luca Mannutza al piano, Pietro Ciancaglini e Tommaso Scannapieco al contrabbasso, hanno all’attivo sei CD tra cui anche un live registrato al Blue Note di Tokyo, uno dei templi del jazz mondiale, oltre 30.000 copie vendute.



Proprio con gli High Five quintet Tucci incontra Mario Biondi e insieme registrano l’album che lo trasforma in rivelazione del soul/jazz: Handful of Soul del 2006, oltre 500. 000 copie vendute e un grande successo di critica e pubblico. Negli anni Tucci infittisce le collaborazioni con Fabrizio Bosso facendo parte di innumerevoli formazione e tour mondiali realizzando con lui più di dieci album tra i quali You've Changed (Blue note) e “Enchantment”, tributo a Nino Rota, realizzato con la London Symphony Orchestra, un altro disco degno di nota sarà Trumpet Legacy con Flavio Boltro e Fabrizio Bosso, proprio da questa collaborazione nasce il gruppo latin/jazz "Latin Mood " con Javier Girotto, e registrato due importanti album all'attivo: Vamos E Sol.

Tra le preziose collaborazioni a lungo termine di Tucci troviamo anche quella con il sassofonista Rosario Giuliani con il quale nel 1996 vincono il primo premio come miglior gruppo europeo under 30 al “Europe Jazz Contest”, tenutosi a Bruxelles e con il quale realizza ben cinque dischi, tra cui “Luggage”, per la prestigiosa Dreyfus Jazz e Tension per la schema rec. Un’altra formazione di cui Lorenzo Tucci è co-leader è l’ “Ltc Trio” (Lussu, Tucci, Ciancaglini). Il trio ha inciso “HIKMET” (2005) con la straordinaria partecipazione del sassofonista newyorkese Mark Turner e “A Different View” (2007), che ha riscosso uno straordinario successo di pubblico e critica anche in Giappone.



Grazie alla sua versatilità, Lorenzo Tucci ha collaborato per anni con il deejay e produttore Nicola Conte, con cui ha inciso l'album d'esordio “Other Directions” (2005, Blue Note), "Spiritual" e "The modern sound of Nicola Conte" (per Schema Records), e con la cantante brasiliana Rosalia de Souza, con la quale realizza “Garota Moderna” e "D' Improvviso".

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Lorenzo Tucci, Batteria

Claudio Filippini, Piano

Daniele Sorrentino, Contrabbasso