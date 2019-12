Lora & The Stalkers in concerto presso Le Mura

Una band che unisce un sound vintage a paesaggi metropolitani, dove si fondono punk, new wave e rock'n roll. Questa l'essenza dei Lora & The Stalkers, che lunedì 9 dicembre saranno in concerto presso Le Mura. Nei brani scritti da questa band rivivono le atmosfere degli anni '70 e '80 affiancate da contenuti moderni che parlano di vita quotidiana e stati d'animo legati alla realtà di tutti i giorni.



Lora & The Stalkers è, infatti, una band in cui riecheggia il suono di artisti quali i Ramones, Joan Jett, The Clash e Blondie e dove allo stesso tempo non manca uno sguardo verso la modernità in un gioco fatto di contrasti tra suoni diretti, efficaci a tratti duri, con testi introspettivi e malinconici. Non mancano, però, le contaminazioni con la musica rock contemporanea, avendo come punto di riferimento i lavori dei produttori Dan Auerbach e Jack White, artisti dai sapori punk e 80's come i Chromatics e la scena dei cantautori che rispondono al nome di Liam Gallagher e Richard Ashcroft.



La band “Lora & the Stalkers” nasce dall'incontro tra Lora Ferrarotto e Alessandro Meozzi, componente e produttore di altre due band romane di rilevanza sul territorio italiano: gli Statale 66 e la Band Greg & The Frigidaires (con leader Claudio "Greg" Gregori del celebre duo comico Lillo e Greg). A completare la band Alessio Morelli al basso e Simone Temporali. Alle incisioni del disco di esordio ha partecipato alle chitarre anche Luca Rea, autore televisivo (Stracult, Domenica In…) e regista (“Lillo e Greg The Movie”, “Base Luna”).



Lunedì 9|12|19

Apertura porte ore 21.00

Inizio ore 22.00



Le Mura

Via di Porta Labicana 24, 00185 Roma