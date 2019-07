"Lontano", sassofono, contrabbasso e batteria al Museo Archeologico di Palestrina

Sabato 27 luglio, al Museo Archeologico Nazionale di Palestrina, nel contesto de La Francia in scena "Una striscia di terra feconda" si esibiranno Roberto Ottaviano al sassofono, Mauro Gargano al contrabbasso e Christophe Marguet alla batteria con il concerto di “Lontano”.

Il trio seguirà al concerto di Fidel Fourneyron e Francesco Diodati.

Sul progetto, Ottaviano scrive: "Lontano è un momento intorno al quale ho raccolto figure, miti e diari di viaggio di nomadi per forza, per volontà e per caso, traducendoli in narrazione musicale. Parte di questo materiale affonda la sua essenza in un confronto con l’ispirazione delle etnie, tuttavia il collante che tiene il tutto insieme è dato dalla possibilità dialogante e liberamente creativa che il Jazz e nella fattispecie la pratica dell’improvvisazione mi hanno donato e di cui faccio sempre tesoro. La distanza fisica, e spesso anche mentale, da ciò che si è lasciato alle spalle dopo una partenza, è il percorso introspettivo e musicale attraverso il quale vuole condurre".