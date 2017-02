Londinium Cask Festival celebra le Real Ales inglesi e le birre italiane in cask

Dal 23 al 26 febbraio torna il Londinium Cask Festival al Tree Folk’s. Quattro giorni completamente dedicati alle originali Real Ales inglesi e alle birre italiane rigorosamente in cask

L’Inghilterra, si sa, è uno dei paesi “madre” della cultura brassicola artigianale. La sua tradizione storica e la grande originalità delle sue birre la rendono uno dei panorami birrari più interessanti a cui guardare ancora oggi. Un’esperienza, quella anglosassone, fatta soprattutto di un forte legame con il territorio, la cui stretta relazione si può ritrovare soprattutto nelle Real Ales, ovvero le birre tradizionali inglesi rifermentate in botte/fusto (cask conditioned) o in bottiglia (bottle conditioned), spillate rigorosamente a pompa o direttamente dal cask.

Le Real Ales sono birre “lisce”, non pastorizzate e non filtrate, ottenute con materie prime tradizionali e servite a temperatura ambiente, come piace agli inglesi. Veri e propri gioielli di una cultura brassicola difesa ancora oggi dal Camra (Campaign for Real Ales) che dal 1971 ne promuove la produzione “alla vecchia maniera”, le Ales tradizionali sono difficili da reperire e l’abilità del publican, nel loro servizio, gioca un ruolo fondamentale. Per questo un evento completamente dedicato alle birre in cask è un’occasione unica per gli amanti della birra artigianale.

E dal 23 al 26 febbraio, a due passi dal Colosseo, tutti avranno questa possibilità di degustare proprio le originali Real Ales provenienti da 15 birrifici inglesi, oltre alle birre “made in Italy” di 15 tra i nostri produttori, tutte rigorosamente in stile e in cask. Anche quest’anno, infatti, il Tree Folk’s organizza il Londinium Cask Festival, giunto alla seconda edizione. Lo storico pub capitolino, attivo dal 2003, negli ultimi anni ha consolidato la sua attività proprio nelle birre in cask, importate direttamente dal Regno Unito, prodotti contraddistinti da un’indiscussa qualità e freschezza.

Saranno quindi ben 30 i cask attivi in contemporanea, durante i 4 giorni dell’evento, distribuiti in egual misura, 15 vs 15, tra italiani e inglesi in una sfida amichevole. Si berrà come la tradizione britannica vuole, passando dalle famose Bitter alle ormai rarissime Mild, dalle profumate IPA alle tipiche Pale Ale, percorrendo un cammino tra gli stili della cultura brassicola inglese.

Ecco nel dettaglio i birrifici che saranno presenti al Londinium Cask Festival:

dall’Inghilterra:

• Big Smoke Brewing Co.

• Cloudwater Brew Co.

• Howling Hops Brewery

• Burning Sky Brewery

• Five Points Brew Co.

• Hammerton Brewery

• Weird Beard Brew Co.

• Harbour Brewing

• Bullfinch Brewery

• Hackney Brewery

• Redemption Brewing

• Windsor & Eton Brewery

• Brick Brewery

• Anarchy Brew Co.

• Bexley Brewery

dall’Italia

• Eternal City Brewing

• Vento Forte

• Birrificio Lambrate

• Birrificio del Doge

• Foglie d’Erba

• Hilltop Brewery

• Birrificio Aurelio

• MC-77

• Birra Etnia

• Jungle Juice Brewing

• Croce di Malto

• Birrificio Pontino

• Eastside Brewery

• Rebel’s Microbrewery

• Stavio

Ospiti d’eccezione saranno Greg Hobbs ed Ed Mason, rispettivamente birraio e fondatore del noto birrificio inglese Five Points, i quali, nei giorni del Londinium Cask Festival, si cimenteranno in una collaboration beer con il birrificio romano Eternal City Brewing. La birra prodotta sarà poi distribuita da BeerFellas. E sempre ECB, in occasione dell’evento, ha realizzato una Bitter dedicata, chiamata Londinium appunto, infustata in cask da 20 litri e sempre distribuita da BeerFellas, che verrà aperta contemporaneamente in diversi locali romani.

L’abbraccio di Roma all’Inghilterra si completerà con l’incontro con alcuni birrai italiani, che interverranno durante l’evento, a condire la celebrazione della grande scena brassicola britannica. Ma non solo: ci sarà anche un menù con il contributo dallo chef di “Cuoco e Camicia” con piatti che fonderanno insieme i tipici sapori inglesi e le celebri peculiarità delle ricette romanesche.

Dalle 11 del mattino alle 2:30 di notte sarà possibile assaggiare, inoltre, i tipici piatti inglesi come il “fish & chips” o iniziare la giornata con la celebre “english breakfast”.

Londinium Cask Festival

Dal 23 al 26 febbraio 2017

Ore 11 – 02:30

Tree Folk’s - Via Capo d’Africa, 29 – Roma