Raduno LOL Surprise e Meet & Greet con Barbara D'Alessandro

Torna a Cinecittà World il raduno dedicato alle LoL Surprise, le mini bambole collezionabili più famose al mondo. Passa una emozionante giornata al Parco, incontra Barbara D’Alessandro, la youtuber che con le sue storie di bambole, gli unboxing dei giocattoli e i suoi tutorial creativi insieme ai figli Lara e Lele, diverte la sua grande family – il T.P.Team - con oltre 75 milioni di visualizzazioni.

E non dimenticare a casa le tue Lol Surprise: potrai scambiare i tuoi doppioni con altre bambine e trovare le tue preferite, conoscere Lollina ed Alice, le Lol più buffe e chiacchierone di Youtube. Un’intera giornata Think Positive… per tutte le bambine che pensano positivo!

Il programma

Dalle 12 alle 13 Scambio LoL in Cinepiscina

Ore 14:30 Rappresentazione di una storia al Teatro 1

Dalle 16 alle 18: Meet&Greet al Cinecittà Shop