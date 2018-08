Galleria Ess&rrE

Associazione culturale LOGOS

presentano

“Logos Contemporary Art Summertime”

dall'8 al 31 Agosto 2018

vernissage

Mercoledì 8 Agosto, ore 18,30

espongono

Angela Balsamo, Giuseppe Bedeschi, Rosy Bianco, Anna Bonini, Giusy Dibilio, Tiziana Grandi, Bruno Grisolia, Rita Lombardi, Annalisa Macchione, Elena Modelli, Maurizio Pilò, Andrea Simoncini, Giuseppe Scarano, Giovanni Scardovi, Bice Toni Ferraresi, Andrea Tabellini (Liscivia), Davide Tedeschini, Roberto Tomba, Valentina Valente, Mario Zanoni

Due originali eventi artistico culturali arricchiranno la rassegna espositiva. Sabato 11 Agosto ore 19,00 si terrà “Antica navigazione tra velieri, medicina e religione” a cura di Francesco Corsi, editore di ARTinGENIO di Firenze, con presentazione degli antichi codici miniati "Portolani della navigazione", "Lezionario Farnese", "Libro ore Lorenzo de Medici", "Codice Medico di Federico II". Domenica 12 Agosto, alle ore 21,30, all'esterno della galleria Ess&rrE, proiezione del video DILUVIO DI STELLE di Liscivia Bruciatura Chimica, che sarà presente alla serata.

Roma, 2 Agosto 2018 - Un altro prestigioso appuntamento alla galleria Ess&rrE di Roberto Sparaci per il progetto espositivo Logos Contemporary Art che questa volta si presenta in versione estiva con il titolo “Logos Contemporary Art Summertime” e si arricchisce di nuovi e originali eventi collaterali. La rassegna vedrà la partecipazione, al vernissage dell'8 Agosto, dei curatori, il gallerista, Roberto Sparaci e la giornalista, Marilena Spataro, affiancati dal critico d'arte Alberto Gross, che ha curato i testi critici.

Sarà possibile ammirare in mostra dipinti, sculture, installazioni, opere grafiche e fotografiche, di artisti emergenti e di maestri del '900 contemporanei. Ad esporre saranno: Angela Balsamo, Giuseppe Bedeschi, Rosy Bianco, Anna Bonini, Giusy Dibilio, Tiziana Grandi, Bruno Grisolia, Rita Lombardi, Annalisa Macchione, Elena Modelli, Maurizio Pilò, Andrea Simoncini, Giuseppe Scarano, Giovanni Scardovi, Bice Toni Ferraresi, Andrea Tabellini (Liscivia), Davide Tedeschini, Roberto Tomba, Valentina Valente, Mario Zanoni. Molti degli artisti saranno presenti sia al vernissage che in altri giorni in galleria. Logos Contemporary Art, è un evento espositivo ideato da Marilena Spataro, per l'Associazione culturale LOGOS, che si propone l'intento di dare spazio a una eterogeneità di forme espressive e stilistiche del mondo dell'arte contemporanea, tuttavia puntando sempre a figure di grande formato artistico dalle formidabili capacità espressive e poetiche. Spiega il critico d'arte Alberto Gross: «Logos è parola infinita, eterna, terribile: infinita perché priva di limiti, eterna perché continuamente mutando rinnova per sempre il suo principio di autoaffermazione, terribile perché insondabilmente oscura e indecifrabile. Una mostra d'arte che porti questo titolo dovrà farsi carico di ogni ambivalenza, incontrollabile contraddittorietà, di ogni continuato dissidio ed incoerente ribaltamento di senso, conservando leggerezza di sguardo, maturità percettiva e dolce mistero sognante. Secondo le dottrine platoniche con il termine “logos” si definiva infatti l'individuazione della differenza, del dettaglio, del segno distintivo che definisce un oggetto nella sua identità, nella sua realtà specifica. Tra pittura e scultura la mostra si configura come un itinerario a stazioni, a stasimi,molteplici e variegati stimoli in cui riconoscere – di volta in volta – il carattere fondante ed imprescindibile che informa il lavoro di ciascuno degli artisti selezionati». In questa edizione estiva sono molti gli artisti che hanno scelto dei temi per le loro opere in mostra che si legano al mondo marino, alla bella stagione, e, soprattutto, al sogno di “mezza estate”. Tutti i lavori presenti in galleria si distinguono per fascino estetico e forza espressiva.

Ed è proprio pensando all'estate e alle navigazioni marine che, Sabato 11 Agosto alle ore 19,00, si terrà l'iniziativa artistico-culturale “Antica navigazione tra velieri, medicina e religione” a cura di Francesco Corsi, editore di ARTinGENIO di Firenze. Sarà questo il primo dei due appuntamenti con gli eventi collaterali previsti in occasione della mostra d'arte. In galleria si potranno così ammirare alcune copie di pregiatissimi, quanto affascinanti, antichi codici miniati quali il "Portolani della navigazione", "Lezionario Farnese", "Libro ore Lorenzo de Medici", "Codice Medico di Federico II": un seduttivo viaggio ideale a tutto tondo in una navigazione tra i mari del cosmo fisico, naturale e spirituale, nonchè una ricerca di sollievo e cura tra i mari dell'anima e del corpo. Dal mare alle stelle in un viaggio alla scoperta delle fantasmagorie stellari della volta celeste, è quello che ci propone l'artista bolognese, Liscivia Bruciatura Chimica (alias Andrea Tabellini), domenica 12 Agosto alle ore 21,30, all'esterno della galleria Ess&rrE, con la proiezione del suo video DILUVIO DI STELLE. Uno spettacolo che, insieme agli stupefacenti cieli stellati delle notti romane di agosto, non mancherà di farci sognare. Alla serata sarà presente l'autore.

La mostra “Logos Contemporary Art Summertime”, che sarà inagurata l'8 Agosto 2018 alle ore 18, 30, sarà visitabile ad ingresso libero dal Lunedì a Domenica ore 18,00/23,00. In altri orari per appuntamento.



Per info: Tel. 06 42990191 - Cell. 329 4681684 – 339 7325579

Email:galleriaesserre@gmail.com

