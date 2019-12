Lo zoo delle galassie, AstroIncontro al Parco astronomico “Livio Gratton”

Venerdì 3 gennaio alle ore 21:00 presso il Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa è in programma l’AstroIncontro “Lo zoo delle galassie” per adulti e bambini.Un’occasione unica per conoscere i “mattoni” del nostro Universo dalla viva voce di esperti e per dilettarsi nell’osservazione del cielo notturno.



L’evento divulgativo scientifico si inserisce nel fitto calendario di Astroincontri al Parco astronomico, promossi dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) per favorire la scoperta del cosmo e diffondere interesse verso l’astronomia. In particolare, l’evento appartiene alla categoria di Astroincontri denominata “Stelle Astrofile”, che identifica gli incontri incentrati su argomenti legati alla passione astrofila.



Ad aprire l’evento sarà una presentazione divulgativa sulle galassie a cura di Rino Cannavale, esperto operatore dell’Associazione. “Galassie come granelli di sabbia’ era il titolo di un romanzo di fantascienza della scrittrice Roberta Rambelli – spiega Cannavale – e in effetti il numero di Galassie nell’Universo è immenso. Non solo diverse per numero di stelle, ma anche per forma, evoluzione, composizione, le Galassie contengono la maggior parte della materia visibile e probabilmente anche della cosiddetta Materia Oscura. Nell’Astroincontro del prossimo 3 gennaio faremo un viaggio tra queste strutture grandi e piccole, ne scopriremo le peculiarità e vedremo in dettaglio quelle della Galassia che ci ospita, la Via Lattea”.



Alla presentazione seguirà l’osservazione guidata di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e con il telescopio. Un momento importante ed emozionante che gode sempre di grande successo, come sottolinea il Presidente dell’ATA Luca Orrù: “Osservare il cielo, i pianeti e le costellazioni, anche attraverso telescopi che permettono di coglierne dettagli altrimenti invisibili sotto la guida di esperti è una grande opportunità che suscita sempre nel pubblico grande interesse ed entusiasmo”.



Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo disponibile al seguente link: http://lnx.ataonweb.it/wp/events/lo-zoo-delle-galassie/