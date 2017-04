Lo Stato Sociale a Rock in Roma

Lo Stato Sociale al POSTEPAY SOUND ROCK IN ROMA, SABATO 29 luglio. Dopo un grande successo a Milano, dove la band per la prima volta si è esibita al Mediolanum Forum di Assago, Lo Stato Sociale annuncia una nuova data nella capitale, nell'ambito del Postepay Sound Rock in Roma 2017

È uscito venerdì 10 marzo Amore, lavoro e altri miti da sfatare, prodotto da Garrincha Dischi in licenza per Universal Music Italia, il nuovo album de Lo Stato Sociale, “la band di cinque ragazzi bolognesi che fanno canzonette”, come si definiscono ironicamente Albi, Bebo, Lodo, Carota e Checco. L’attesissimo album arriva a due anni di distanza dal loro ultimo successo con “L’Italia peggiore”.

Il disco è frutto di 10 mesi di lavoro e raccoglie i sentimenti e le parole del vissuto della band. Nell’album sono ancora più presenti le voci dei cinque membri del gruppo, con una o più canzoni da protagonisti, e le molte influenze musicali sono sintetizzate nel classico caleidoscopio di generi; dal rock alla dance passando per il pop, che popolano da sempre i dischi de Lo Stato Sociale.

L’album è stato anticipato negli scorsi mesi dal successo del primo singolo “Amarsi male”, che sta rapidamente raggiungendo 700.000 streaming su Spotify e ha superato 1 milione di visualizzazioni su YouTube per il videoclip, e dai brani “Mai stati meglio” e “Vorrei essere una canzone”.

Dopo aver registrato oltre 70.000 presenze nel tour estivo 2014, aver toccato più volte l’Europa (Bruxelles, Amsterdam, Londra, Parigi e Berlino), aver suonato nei più importanti club italiani, con 20 sold out su 20 concerti, essersi esibiti al Concerto del Primo Maggio 2015 e aver registrato 7000 presenze al Carroponte di Sesto San Giovanni e 5000 al PalaDozza di Bologna, la band è stata protagonista per la prima volta in assoluto di un concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano), dove si è esibita il 22 aprile 2017. Dopo un grande successo al Mediolanum Forum di Assago, Lo Stato Sociale è pronto a conquistare il pubblico del Postepay Sound Rock in Roma. L’appuntamento è per sabato 29 luglio all’Ippodromo delle Capannelle.