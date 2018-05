Lo stato della follia al Santa Maria della Pietà

FRANCESCO CORDIO

in associazione con Teatri di Nina e Independent Zoo Troupe

presenta

Lo Stato della follia

con Luigi Rigoni

SCRITTO DA: Francesco Cordio, Leonardo Angelini, Diego Galli

FOTOGRAFIA: Mario Pantoni

MONTAGGIO: Giacobbe Gamberini e Michele Castelli

MUSICHE:Gianluca Misiti

SUONO:Paolo Fontana

CANZONE /TITOLI DI CODA: Daniele Silvestri

REGIA DI: Francesco Cordio

In Italia esistono 6 OPG, comunemente chiamati manicomi criminali, all’interno vi sono rinchiuse circa 1500 persone.

Il racconto in prima persona di un attore, ex-internato in uno di questi ospedali, si intreccia con le riprese effettuate, senza preavviso, in questi luoghi “dimenticati” anche dallo Stato. Queste istituzioni sono rimaste sostanzialmente estranee e impermeabili alla cultura psichiatrica riformata, e il meccanismo di internamento non è stato interessato dalla legge del 1978 che prevedeva la chiusura degli ospedali psichiatrici.

Una commissione parlamentare d’inchiesta ha fatto luce sullo stato di abbandono, degrado e non cura degli internati e ha fatto approvare una legge che ne prevede la chiusura.

Il film intende accompagnare, e far vivere lo spettatore, in questi luoghi dove le persone, fin dagli inizi del ‘900, sono relegate e disumanizzate dal trattamento farmacologico, dall’abbrutimento delle celle di isolamento e dei letti di contenzione.

Il documentario porta alla luce lo stato di abbandono delle strutture psichiatriche e la privazione dei più elementari diritti costituzionali alla salute, la cura, la vita di tanti malati mentali.