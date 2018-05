Lo stato del mondo: Limes al Mercato Centrale

Lunedì 14 maggio, alle 19:00 nello Spazio Fare, il Mercato Centrale ospiterà la presentazione del nuovo numero di Limes "Lo stato del mondo".

Lo stato del mondo resta, malgrado tutto, il mondo degli Stati. I profeti dell’estinzione degli Stati sono smentiti. Ne assistiamo semmai alla proliferazione.

I quattro cavalieri dell’Apocalisse elencati nella lista nera del Pentagono – Cina, Russia, Iran, Corea del Nord – possono e vogliono davvero subentrare agli Stati Uniti nel rango di Number One?

Le cinque sezioni in cui è suddiviso il numero analizzano le principali crisi, regionali o strutturali, attorno alle quali ruotano gli attuali (dis)equilibri mondiali.

Parteciperanno alla presentazione:

Lucio Caracciolo - direttore di Limes;

Marco Carnelos - ex ambasciatore in Iraq ed ex inviato speciale per la Siria;

Dario Fabbri - consigliere scientifico e coordinatore America di Limes.