Domenica 14 Gennaio 2018 ore 10.45

Lo Stadio di Domiziano nei sotterranei di piazza Navona





Negli anni ‘30, per i lavori di sistemazione di piazza Navona, vennero scoperti grandi tratti dello Stadio di Domiziano, i cui resti si trovano ad alcuni metri al di sotto del piano di calpestio della piazza. Costruito da Domiziano nell'85 d.C. per i giochi e le gare atletiche di tradizione greca del Certamen Capitolinum, l'edificio venne restaurato da Alessandro Severo nel III secolo. Si osserveranno arcate in travertino, i muri radiali delle sostruzioni della cavea, le scale d'accesso e gli ambulacri, resti lapidei e frammenti scultorei rinvenuti nello scavo. Una visita di sicuro interesse.