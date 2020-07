Lo sport nell’Antica Roma, visita guidata con archeologo

Quali sport praticavano gli antichi romani? Dove svolgevano le loro discipline e come si sono evoluti nel tempo? Con questa visita guidata, la nostra guida specializzata ti farà viaggiare nel tempo per scoprire i luoghi del centro storico in cui conoscerai l’evoluzione degli Agones Capitolini, dell’arte sportiva dei gladiatori e dell’arte equestre. Tra atleti, gladiatori e cavalli ammirerai capolavori dal passato più remoto fino ai giorni nostri in un percorso che dallo Stadio di Domiziano ti condurrà fino al Colosseo alla scoperta della cultura del corpo nel passato.

VENERDI’ 21 AGOSTO ORE 21.00

VENERDI’ 28 AGOSTO ORE 21.00



Appuntamento 10 minuti prima dell’inizio Piazza di Tor Sanguigna

Quota di partecipazione: 12€ ridotto convenzionati, Imperial card e/o WeKard, 14€ intero, 10€ under 18, gratuito under 6

Div.abili: assenza di barriere architettoniche

Prenotazione obbligatoria: www.iviaggidiadriano.it o 334.3006636

Modalità di pagamento: online o tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione