Lo spirito del ‘68: proiezione video a cura di Marc Mercier

Proiezioni e discussione sullo spirito del '68, a cura di Valentina Valentini e Dalila D’Amico.

Il 25 e il 26 ottobre, dalle ore 16:30 alle ore 19:30 il Dipartimento di Pianificazione Design, Tecnologia dell'Architettura ospiterà due giornate dedicate alle istanze, alle lotte, alle utopie del '68. Ospite d'eccellenza Marc Mercier che proporrà una selezione di opere video del Festival Les Instants Vidéo da lui diretto. Le giornate si chiuderanno con una discussione coordinata dalla Prof.ssa Laura Ricci sull'immaginario del '68 con Marc Mercier, Nanni Balestrini, Ilenia Caleo, Giorgio Manacorda , Alfredo Pirri.



Scrive Marc Mercier: «Gli eventi del maggio '68, le lotte e le creazioni artistiche di questo periodo, non possono costituire un modello da riprodurre per affrontare le sfide dei tempi presenti. Resta certamente istruttivo rileggerli per esercitare la propria mente critica. È necessario abbandonare alcune rotte. Riattivarne altre. Questo è ciò che serve alla Storia.

Nel 1968, il mondo è in fiamme in tutti i continenti per cercare di porre fine a ogni oppressione: regno della merce, dittatori, imperialisti, capi, sacerdoti, insegnanti, politici, maschilisti. Alcuni vogliono cambiare la vita (il sogno di Rimbaud), altri trasformare il mondo (il sogno di Marx). Alcuni vogliono entrambe le cose. Il matrimonio tra poesia e rivoluzione.

Nel 2018, cinquant'anni dopo, ci è chiaro che questo sogno di emancipazione non si è mai avverato, ma non è ancora morto. Resta nello stato di promessa, come un seme nella terra in attesa del momento giusto per germogliare di nuovo. Una nuova generazione di artisti sta inventando nuove possibilità, coltivando semi di utopia, brancolando nel buio per andare avanti nonostante tutto. Nonostante l'Africa annegata nel Mediterraneo. Nonostante la fortezza Europea. Nonostante il massacro dei nostri fratelli in Medio Oriente. Nonostante l'implacabilità del neoliberismo al profitto rischia di distruggere il nostro pianeta. La vita va avanti, il 1968 era solo l'inizio, continuiamo la lotta.

1968-2018, una deviazione nel passato per aprire percorsi verso un futuro desiderabile per tutti.

Ciascuna delle due giornate si apre con i famosi cinétracts del '68, oggetti di propaganda, ma anche grandi esercizi in stile cinematografico e poetico. A seguire opere di artisti video molto più recenti, testimonianze internazionali di visioni del mondo di oggi».



PROGRAMMA



Giovedì 25 ottobre ore 16,30 -19,30

Proiezione dei video selezionati e presentati da Marc Mercier,

Direttore artistico de Les Instants Vidéo

Aula MAster, DPTA Via Flaminia 72, 00196 – Roma.



« Humains de tous les pays, caressez-vous ! »

1968 / 2018

(France, Syrie, Italie, Brésil, Chine, Colombie, Palestine)