'Lo spettacolo più pazzo del mondo' al Teatro Ciak di Roma

Da mercoledì 27 febbraio a venerdì 1 marzo arriva al Teatro Ciak di Roma “Lo spettacolo più pazzo del mondo (La Cantatrice Calva)" di E. Ionesco, diretto e adattato da Emiliano Luccisano con Emiliano Luccisano, Claudio Cappotto, Ilary Artemisia Rossi, Sonia Merchiorri, Francesca Romana Biscardi, Lorenzo Trasarti, prodotto da Compagnia Controcorrente.

Lo spettacolo più pazzo del mondo, trama

Se vostra moglie è sempre arrabbiata con voi, se vostro marito non vi risponde più, se vivete il rapporto di coppia da perfetti sconosciuti, chiedendovi chi è quello in mutande sul divano o quella che stappa il vino bianco in pigiama e unghie rifatte, in questo spettacolo troverete tutto questo, pur non trovandoci assolutamente niente. Di sicuro è lo spettacolo più pazzo che abbiate mai visto.

“Questo nuovo allestimento de 'La Cantatrice Calva' rispetta il testo originale in tutto e per tutto, ma è uno spettacolo che non avete mai visto”, spiega Emiliano Luccisano .

“I ritmi sono mozzafiato, la comicità è matematica e i colori sono sgargianti. Quello che vedrete è inesistente, ma vi spiegherà per filo e per segno le vostre smanie e i vostri disagi pur non parlandone assolutamente. Non avrete il tempo di capire nulla – continua - ma avrete tutto il tempo di ridere, senza sapere perché. Questo perché La Cantatrice Calva che vi troverete davanti è senza dubbio LO SPETTACOLO PIÙ PAZZO DEL MONDO”.

Orario spettacoli

Da mercoledì 27 febbraio a venerdì 1 marzo ore 21.00

Prezzo biglietti:

Intero € 25,00

Ridotto € 22,00 (under 20, over 65, gruppi 10+ e disabili)

Spettacolo in abbonamento