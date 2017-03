Prosegue la manifestazione itinerante e multiartistica "Le Arti si sFogliano": la Regione Lazio, l'Università di Roma Tor Vergata Dipartimento Lettere e Filosofia e l'Associazione culturale Appercezioni presentano lo spettacolo "Alla riscoperta di Eleonora Duse" lunedì 27 marzo alle ore 10.30, presso l'Auditorium "Ennio Morricone" della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università, in via Columbia 1. Un racconto sulla grande attrice Eleonora Duse oltre il teatro, tra scrittura e pensiero, tra allusioni e annotazioni: un personaggio straordinario che ha interpretato il suo tempo riuscendo a divenire atemporale. I suoi quaderni formano una trama suggestiva, rispecchiano i tormenti storico-politici; ma anche le speranze, le aspettative, le novità dell'epoca, tra quest'ultime il cinema. La chiamavano "divina" ma lei amava definirsi "figlia del popolo". Lo spettacolo, scritto e diretto da Federica Altieri con il coordinamento del Docente di Storia del Cinema Giovanni Spagnoletti, ricostruisce e fa ri­vivere quella che fra i due secoli fu "la grande conversa­zione" letteraria e teatrale del­l'Italia, non senza risonanze europee. Interpretato dalla straordinaria attrice Maria Letizia Gorga, sarà musicato dal sassofonista Marcello Allulli e dal pianista Giovanni Ceccarelli. La performance teatrale sarà seguita dalla proiezione del film muto "Cenere" del 1916, che sarà musicato dal vivo dai due musicisti: diretto da Febo Mari, il film è tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice Grazia Deledda, ed è l'unica apparizione cinematografica di Eleonora Duse. "Non credevo che il cinematografo fosse un'industria fredda ma una vera manifestazione artistica in grado di allietare e rendere pensoso il pubblico, volli dunque animare tramite quel nuovo mezzo la vicenda umana." Al termine del film, il pubblico sarà invitato a prendere parte ad un rinfresco gratuito con prodotti tipici della Regione Lazio. Ass. Cult. APPERCEZIONI E-mail appercezioni2004@gmail.com Tel. 345.5232671 Facebook: https://www.facebook.com/leartisisfogliano Ufficio Stampa: Fiorenza Gherardi De Candei E-mail fiorenzagherardi@gmail.com Tel. 328.1743236