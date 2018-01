Lo sguardo oltre il fango al Teatro di Villa Torlonia

Lo sguardo oltre il fango, liberamente ispirato a “Il bambino con il pigiama a righe”, nel 2017 ha registrato grande successo di critica e di pubblico a Roma, con tutte le date sold-out al Sala Uno Teatro (Piazza San Giovanni in Laterano). E’ stato inoltre presentato in Umbria, con la data evento a Passignano sul Trasimeno, e in Puglia, con due spettacoli al Teatro Forma di Bari.

Il 16 ottobre scorso è andato in scena per la prima matinée nazionale all'Istituto Magistrale Statale Giordano Bruno di Roma presente la dottoressa Sandra Terracina, presidente del Progetto Memoria.

Lo spettacolo tornerà in scena nel 2018 a Roma, nella settimana della ricorrenza del Giorno della Memoria presso il prestigioso Teatro di Villa Torlonia - Teatro di Roma, Teatro Nazionale direttore Antonio Calbi, dal 24 al 26 gennaio, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale e, per la serata della prima, con il patrocinio della Camera dei Deputati.

Importante la collaborazione dell’accademia di Musical MTDA, diretta da Manuela Mazzini. Fra le novità del 2018, la partecipazione di Stefania Fratepietro, fantastica performer del Musical italiano, nel ruolo di Ada Köller, del bravissimo Luca Notari nel ruolo del Tenente Schwarz e della talentuosa Giulietta Rebeggiani nel ruolo di Elsa.

Nel cast spicca anche il nome della violinista Monica Canfora. Il musical, nato da un'idea del Maestro Simone Martino e del poeta Lorenzo Cioce, si sviluppa in due atti, attraverso testi tratti da documenti storici, con dialoghi dalla forte presa emotiva e con la trama di un'intensa colonna sonora. Tra gli scopi dello spettacolo ci sono sia la sensibilizzazione sulla vicenda dell’Olocausto sia la riflessione sempre attuale sull'integrazione possibile fra mondi apparentemente divisi da un muro invalicabile.