Lo scrigno del Gianicolo

Alle pendici dell’ottavo colle di Roma vi è uno scrigno: la chiesa di San Pietro in Montorio con l’elegante tempietto del Bramante. Tesori d’arte e d’architettura, ma anche leggende e aneddoti verranno disvelati. Godendo del verde del Gianicolo, passando dai Grandi Uomini che hanno fatto l’Italia, si giungerà alla magnifica Fontana dell’Acqua Paola per godere di una vista mozzafiato: quanto sei bella, Roma!



Appuntamento a Piazza San Pietro in Montorio ore 14.30



Div.Abili: Barriere architettoniche parziali



Non adatta agli amici a 4 zampe



Contributo visita: Offerta Libera,l'importo lo decidi tu!



Prenotazione obbligatoria su: associazioneculturalecalipso@yahoo.com o telefonando a 3401964054



Tutte le altre informazioni su:

https://associazioneculturalecalipso.com/2017/02/07/san-pietro-in-montorio/