Passeggiata Fiabesca per Bambini 3-8 anni



Lo Schiaccianoci al Museo del Giocattolo

” DIVERTARTE ” : IMPARARE L’ARTE DIVERTENDOSI!

Calipso dedica un ciclo di visite guidate a misura di bambini e ragazzi, per introdurli con semplicità e divertimento al meraviglioso mondo dell’arte e della storia. Usando come filo conduttore note fiabe verranno condotti alla scoperta della città di Roma e alla conoscenza degli artisti che vi hanno dedicato la loro vita.



Passeggiata fiabesca© Format regolarmente registrato in SIAE, vincitrice del contest “Lazio Creativo 2018, 100 storie di creatività” indetto dalla Regione Lazio.



E’ la notte di Natale e lo Zio Drosselmayer ha regalato a Clara un giocattolo molto particolare, è uno schiaccianoci! Ma nella notte i giocattoli si animano e lo schiaccianoci deve battere il Topo Re per rompere l’incantesimo e proteggere il mondo delle bambole. Il sogno e la realtà si danno la mano nella notte più speciale dell’anno e tutta avvolta dalla magia!



La passeggiata fiabesca si snoderà all’interno del Museo del Giocattolo. Sarà una passeggiata in formula di FIABA ITINERANTE, ovvero la guida dei bimbi, Clara, vi condurrà all’interno del museo: incontrerete lo Zio Drosselmayer, lo Schiaccianoci, e il terribile Topo Re, il tutto condito dalle musiche di Tchaikovsky.



N.B. : L’ingresso al Museo del Giocattolo è gratuito per i bimbi ma a pagamento per gli adulti e costa 5€ a persona.



Clara: Isabella Leone

Schiaccianoci: Simone Caredda

Zio Drosselmayer / Topo Re: Michele Fazzita



Appuntamento mezz’ora prima dell’inizio all’ingresso del Museo del Giocattolo, in Via Marco Vincenzo Coronelli, 26 Roma (Zona Pigneto)



Contributo visita: 8 euro.

Convenzionati: 7 euro.

Un adulto accompagnatore GRATUITO per ogni bambino.



Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno date via e-mail calipsodivertarte@gmail.com con i nominativi dei partecipanti e comunicazione del numero di bambini + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato.

Gli eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono sul nostro sito www.associazioneculturalecalipso.com. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2020 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.



