Lo sai che i papaveri: visita guidata per bambini al Parco Regionale dell'Appia Antica

Visita guidata per bambini ed adulti curiosi per conoscere i miti e le leggende delle piante che vivono nel parco. Piante che oltre ad abbellire il sito archeologico, permettono di comprendere meglio i suoi usi passati e ciò che un tempo avveniva nel parco stesso. Appuntamento: ore 10.30 Luogo: Punto Info Acquedotti - Via Lemonia Come raggiungerci: Bici: via Tuscolana, svolta su via Lucio Sestio, poi su via Lemonia; Metro: Linea A fino a Giulio Agricola; Bus: 548, 557, 558; Auto: via Tuscolana poi Viale Giulio Agricola.