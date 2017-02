Lo posso fare anch'io

Cosa ci fanno dentro un museo una tela tagliata, un sacco come quadro, il colore sgocciolato su una tela, la ruota di una bicicletta abbandonata in un angolo e il ritratto di una donna dal collo lunghissimo? Scopriamo insieme perché tutto questo viene chiamato arte. In occasione della gratuità della prima domenica del mese passeremo insieme un pomeriggio alla Galleria Nazionale, dove i bambini potranno conoscere e capire il passaggio dall'arte figurativa a quella astratta. La visita guidata sarà intervallata da attività didattiche che aiuteranno i bambini ad esprimere la loro creatività e a far diventare loro stessi dei piccoli artisti. Appuntamento: domenica 5 marzo alle ore 15.30 in viale delle Belle Arti, 131 davanti l'ingresso della Galleria Nazionale. Durata: 2 h circa. Contributo visita guidata + laboratorio: 7 euro (bambino), 3 euro (adulto accompagnatore), 7 euro solo adulti. A cura di: Francesca Corsi e Lidia Venuto ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visive. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 5 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086