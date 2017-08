Tony Allen e Jeff Mills all'Auditorium

Ottobre può essere un mese caldissimo. Soprattutto se a inaugurarlo è la straordinaria collaborazione tra due dei nomi più importanti della scena musicale contemporanea: Tony Allen e Jeff Mills. Padre dell’Afrobeat e considerato uno dei più grandi batteristi di tutti i tempi, nei suoi numerosi anni di carriera Tony Allen ha contaminato i gusti musicali di tutto il mondo proiettando verso il futuro le sue radici nigeriane, ritmi africani e tradizione e collaborando con artisti del calibro di Damon Albarn e Moritz von Oswald. La Detroit Techno è invece il marchio di fabbrica di Jeff Mills, tra gli dei della scena clubbing internazionale ma anche finissimo sperimentatore e ideatore di progetti ibridi che spaziano dalla musica classica, all’elettronica per arrivare al J-Pop. Già all’apice delle loro rispettive carriere questi due giganti della musica continuano a mettersi in gioco e mescolano nuovamente le carte in tavola dando vita a una jam jazz in salsa techno dai ritmi forsennati. Qui gli stili inconfondibili dei due musicisti si scontrano, promettendo temperature di fusione altissime.