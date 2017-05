Michela Onori e Stefano Scartocci al live music Roof Top

Dopo il grande successo dello scorso venerdì, sarà organizzato un nuovo coinvolgente appuntamento di musica live sul Roof Top La Grande Bellezza - By Mercure Hotel, una delle location più suggestive ed apprezzate dalla Capitale, e non soltanto per la splendida vista sul Colosseo. Il 12 maggio infatti, a partire dalle ore 20:00, allieteranno la serata due artisti di grande valore, Michela Onori e Stefano Scartocci, che si esibiranno con delle covers evergreen internazionali. Musicisti di spiccato talento e di pluriennale esperienza che con le loro esibizioni riescono a creare un clima denso di emozioni, che ben si sposa con la particolare atmosfera del posto.. Ascoltando la calda voce di Michela, accompagnata magistralmente dal pianista Stefano, con soli € 20.00 si potranno gustare squisite pietanze servite a buffet e in Show Cooking. Incluso un drink a piacere.