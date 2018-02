Live Forum sulla fertilità: gli specialisti incontrano le coppie

Un’occasione di incontro e di confronto con medici specialisti sul tema dell’infertilità, una condizione che in Italia riguarda oltre il 15% delle coppie.

Lunedì 19 febbraio 2018, ore 19:00

L’Asino che Vola, via Antonio Coppi 12d, Roma

Roma, 23 gennaio 2018 - Lunedì 19 febbraio, presso l’Asino che Vola in Via Antonio Coppi 12d a Roma, col patrocinio incondizionato di Lo.Li. Pharma, azienda impegnata nella ricerca e sviluppo in campo ginecologico ed endocrinologico sin dal 2001, si terrà un incontro educativo-informativo sul tema dell’infertilità, una condizione che in Italia riguarda oltre il 15% delle coppie che desiderano un figlio.

A partire dalle 19:00, il Dott. Giuseppe La Pera, medico specialista in andrologia, il Dott. Mario Montanino Oliva, medico specialista in ginecologia e la Dott.ssa Irene Messina, specialista in psicologia, incontreranno le coppie per parlare di salute riproduttiva, chiarire gli aspetti diagnostici più indicati per lei e per lui, e conoscere possibili nuovi percorsi per diventare genitori.

A seguire, dalle 20:00 alle 21:00, si aprirà lo spazio dedicato al confronto, durante il quale le coppie avranno la possibilità di rivolgere ai medici i propri dubbi e domande.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire alle coppie informazioni utili per sapere a chi rivolgersi quando ci sono difficoltà a procreare naturalmente.

Stando infatti ai dati riportati dall’Istituto Superiore della Sanità, la capacità di concepire si è ridotta drasticamente, raddoppiando il numero di coppie che si sono sottoposti a tecniche di Procreazione medicalmente assistita (PMA) negli ultimi 20 anni.

Sebbene la valutazione dell’impatto dei diversi fattori di infertilià sia molto difficile, studi dimostrano che le cause riguardano:

Nel 40% l’uomo: negli ultimi 50 anni il numero degli spermatozoi si è ridotto della mètà;

Nel 40% la donna: per la quale uno dei fattori è l’età media al parto , aumentata fino a quasi 32 anni;

, aumentata fino a quasi 32 anni; Nel 20% la coppia.

Inoltre, la letteratura medica evidenzia sempre di più il ruolo di fattori psico-sociali di infertilità dovuti a fenomeni complessi come lo stile di vita, l’uso di droghe, l’abuso di alcool, il fumo, le condizioni lavorative, e l’inquinamento.

L’incontro informativo si chiuderà con un’apericena offerto a tutti i partecipanti.

