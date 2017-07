Da Silvestri a Tosca, Edoardo Leo e Favino: artisti Live for Syria

Al Vulci Music Fest appuntamento con Every Child is my Child – Live for Syria: il raduno, la festa, il concerto, i laboratori. Un incredibile insieme di artisti, attori, musicisti, cantanti, registi, scrittori, comici che si alterneranno in show, live e recital dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata.

L'obiettivo è quello di realizzare "un piccolo grande progetto concreto": la Plaster School sul confine turco-siriano, una struttura per i bambini rifugiati dalla Siria.

Gli artisti di Every Child is my Child – Live for Syria

Alessia Barela, Alex Braga, Andrea Bosca, Andrea Rivera, Angela Curri, Anna Ferzetti, Anna Foglietta, Camilla Filippi, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Daniele Silvestri, Diane Fleri ,Diego Mancino, Diodato, Edoardo Leo, Edoardo Natoli, Emma Marrone, Ermal Meta, Fabia Bettini, Fabrizio Bosso, Frankie HI-NRG MC, Gegè Telesforo, Giorgia Cardaci, Lillo Petrolo, Lino Guanciale, Lorenzo Mercati, Marco Bonini, Marco D’Amore, Lorena Cacciatore, Marina Rei, Matilda De Angelis, Massimiliano Bruno, Michela Cescon, Michele Riondino, Mirna Kassis, Musica Nuda, Otto Ohm, Paola Minaccioni, Paolo Genovese, PierFrancesco Favino, Red Daniele Novarini, Roberto Angelini, Stefano Fresi, Tosca Donati, Tosca D’Aquino, Valentina D’Agostino, Valeria Bilello, Vinicio Marchioni, Vittoria Puccini, Wrongonyou..

Every Child is my Child – Live for Syria: orari

ore 14:00 – apertura biglietteria e ritiro ticket

ore 16:00 – ingresso

ore 17:00 – inizio concerto

Prezzi dei biglietti per Every Child is my Child – Live for Syria

Posto unico – € 23

Tribuna numerata – € 23

Bambini fino a 12 anni – gratis