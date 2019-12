Live drawing for M.M.I.A. Onlus

12 dicembre 2019 ore 19.30

Roberto Di Costanzo Atelier Via Giulia 111



Nell’ambito dell’esposizione “Carnet de voyage Roma – Milano – Parigi” già in corso nello studio d’arte nel cuore di Via Giulia, l’artista Roberto Di Costanzo, il prossimo 12 dicembre, alle ore 19.30 si esibirà in un live drawing nel quale realizzerà un’opera, a tecnica mista del disegno, che verrà battuta all’asta.

Il ricavato dell’opera verrà completamente devoluto alla M.M.I.A. ONLUS – Medici e Maestri in Adozione.

M.M.I.A., nata nel 2007, è un’associazione di volontari che prestano la loro opera a titolo completamente gratuito, formata da volontari che si prefiggono lo scopo di portare sanità e istruzione alle popolazioni disagiate dei paesi del terzo mondo. La finalità è di costruire ospedali e scuole dotando poi le strutture di personale del posto, per tutto il tempo necessario a rendere autonome le popolazioni autoctone.

Medici e Maestri in Adozione ha realizzato progetti in Africa (a Bangui nella Repubblica Centrafricana e a Zanzibar in Tanzania), in Amazzonia (ad Abaetetuba sul Rio delle Amazzoni) e in Bhutan (nella regione di Trashigang). In Italia inaugurerà, il prossimo 15 dicembre, due aule a scopo ricreativo alla Scuola Alberghiera di Amatrice (Rieti).

L’arpista Brian Meloni Lebano, artista poliedrico, affascinerà i presenti con le sfumature musicali che solo l’arpa può donare, spaziando da brani di Zabel, Glinka, Hasselmans ad un genere più contemporaneo, regalando alla serata un tocco di nostalgico romanticismo.

Madrina della serata-evento sarà la splendida e talentuosa attrice Francesca Valtorta, che da sempre è impegnata nel sociale.



Sponsor:

Wine Not Italy: Nasce 3 anni fa. Alessandra D’Onofrio founder & CEO dichiara “L’idea era quella di mettere in evidenza molti vini italiani premiati, non molto conosciuti nel Regno Unito, così decisi di aprire le porte a Londra e di promuovere questi vini eccezionali a un prezzo competitivo ed ecco il primo e-commerce in cui ogni tua scelta sarà eccellente e garantita”.

Sabelli: Il caseificio nasce nel 1921 nel Molise. L’azienda cresce fino ad aprire l’attuale stabilimento nella zona di Ascoli Piceno.

La bontà dei prodotti si coniuga sempre con i valori e la responsabilità d’impresa, con l’attenzione al territorio e con la sostenibilità ambientale.