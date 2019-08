Live Cinema Festival 2019 a Palazzo delle Esposizioni

“Vedi i suoni, ascolta le immagini”.

Dal 19 al 22 settembre torna nello splendido Palazzo delle Esposizioni la VI° edizione del Live Cinema Festival con 8 live cinema performance inedite o presentate per la prima volta in Italia e realizzate in real-time, screenings, workshop e un cast di artisti di rilievo internazionale per un’esperienza immersiva, sinestetica e unica nel suo genere. Quattro giorni dove macchine, arte e tecnologia si uniscono per diffondere nuovi messaggi, nuovi immaginari e nuove prospettive, in una manifestazione internazionale che porta nella Capitale le più innovative performance live di spettacoli audio-visual, dove il suono, le immagini, lo spazio e lo stesso pubblico costituiscono un unicum indivisibile.

“Live Cinema Festival 2019”, con la direzione artistica a cura di Claudio Guerrieri, è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE. Quella del “Live Cinema” è una tecnica narrativa sperimentale applicata al video performativo che dà vita alla creazione simultanea di suoni e immagini in tempo reale, in cui i parametri tradizionali del cinema narrativo, rappresentati dalla soggettività fotografata dalla camera, si espandono in una concezione più ampia dove la percezione dello spettatore è in continua tensione tra sperimentazione e rievocazione. In un’epoca storica in cui la tecnologia ha invaso ogni aspetto della nostra vita, Live Cinema Festival vuole abbattere le frontiere tra il mezzo e il contenuto, manipolando immagini e utilizzando diverse tecniche al fine di creare un contenuto finale frutto dell’improvvisazione e dell’abilità degli artisti. Come da tradizione anche per questa edizione tutti gli artisti invitati si presenteranno con première , spettacoli dal vivo mai visti in assoluto oppure presentati per la prima volta in Italia.

Ogni giorno, la Sala 9 di Palazzo delle Esposizioni ospiterà due performance di live cinema. Ad anticipare la kermesse ci sarà la sezione “SCREENINGS”, una preview di proiezioni dall’1 agosto al 18 settembre nel bookstore del Palaexpo durante l’orario di apertura del museo che mira a preparare il pubblico alle performance del festival. Durante i giorni del festival nell’Auditorium del Palaexpo la sezione Screenings continua con la selezione di documentari, making of, interviste agli artisti delle passate edizioni del festival, e nuovi contenuti.

Come gli scorsi anni il 18 settembre, giorno prima dell’inizio del festival, nell’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni una conferenza/talk Ad arricchire ulteriormente la programmazione del Festival, il 19 settembre parte anche il workshop gratuito della durata di 4 giorni per 8 ore complessive sul Digital Storytelling. Incentrato su questa nuova tecnica nel contesto artistico-performativo, il workshop mira a dare gli strumenti sia di conoscenza che di tecniche e tecnologie per la realizzazione di una performance Audio Video di Live Cinema.

Per parteciparvi è necessaria la prenotazione inviando una mail a workshops@livecinemafestival.com: verrà rilasciato un attestato di frequenza al termine. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, compilando questo modulo si assicura la priorità d’ingresso.

Per maggiori informazioni: https://livecinemafestival.com/ - https://www.facebook.com/events/2271494569609336/