Karaoke Live Band al Lanificio

Domenica 8 gennaio 2017 dalle ore 20.00 al Lanificio 159 arriva il Karaoke con l'accompagnamento acustico rigorosamente dal vivo: Marco Troni (voce); Marco De Simoni (chitarra acustica ed elettrica); Nicola D'Amati (basso e voce); Lucio Castagna (batteria); Valerio Roscioni (tastiere e voce). Non mancheranno rifornimento gastronomico, riscaldamento alcolico e analcolico.

"Chi non avrebbe voglia di cantare accompagnato da 5 musicisti dal vivo? Chi non vorrebbe trasformare un'ipotetica figura di m... in un'esibizione alla Loredana Bertè mentre canta E la luna bussò? Quale donna non vorrebbe sentirsi come Cindy Lauper per cantare Girls Just Wanna Have Fun? Quale uomo non vorrebbe essere il terzo fratello Gallagher per cantare Don't Look Back in Anger? Ecco, LIVE BAND KARAOKE è pronto a rivoluzionare il concetto di Karaoke, ogni domenica all’ora dell’aperitivo al Lanificio dal 4 dicembre 2016" - scrivono gli organizzatori.