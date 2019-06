BRINGING IT ALL BACK HOME.

Il LIVE ARTENA - FESTIVAL DELLE ARTI - torna nel cuore del centro storico di Artena dal 13 al 20 luglio per la IX edizione.



Dal 13 al 20 luglio tornerà sui gradini di Santa Croce il Festival delle Arti organizzato dall’Associazione Culturale Live Artena. Giunge alla nona edizione con tante novità: prima fra tutte la residenza artistica all’interno del centro storico. Nei giorni scorsi è stato lanciato un bando rivolto ad artisti emergenti che potranno candidarsi per partecipare alla residency e trascorrere dunque un’intera settimana nel nostro antico borgo, vivendone le tradizioni, i costumi, i luoghi e le persone, avendo inoltre la possibilità di partecipare a workshop e conferenze tenute da artisti di fama internazionale ospiti della Summer School organizzata dalla International Society of Biourbanism, con cui quest’anno il Live Artena ha stretto una collaborazione. Al termine del loro soggiorno, gli artisti dovranno realizzare delle opere, frutto della loro esperienza in città, che lasceranno alla comunità artenese.

Come ogni anno, le serate di festa saranno dense di artisti e musicisti. Il 13 luglio toccherà a Venerus e Gente, il 19 luglio a Chris Costa e Tin Woodman, mentre il 20 luglio suoneranno i Big Mountain County e i Black Snake Moan. Tra i vicoli troveremo invece Martina Germani Riccardi e Matteo Canestraro con MaMa Project, un progetto di poesia visiva. Sarà inoltre presente tra gli ospiti di questa edizione Alessandro Coltré con il suo nuovo libro Capocotti – Annales edizioni.

Ci teniamo infine a ringraziare Carmelo Marturano per lo splendido artwork realizzato per il festival.

In ogni sua edizione, il Festival del Live Artena ha voluto accompagnare i suoi artisti lungo un percorso guidato da un tema che racchiudesse i valori e i messaggi che l’associazione riteneva necessario comunicare. Oggi siamo spinti da un forte sentimento, quello di un intenso legame tra noi e la nostra casa, i nostri gradini, le nostre pietre, che il destino ci ha fatto abbandonare per un po', ognuno per esplorare un pezzo di mondo diverso, per perderci in altri luoghi senza però dimenticare da dove veniamo.

Il tema dunque che caratterizzerà la nona edizione del Live Artena è il Nostos, un viaggio di ritorno denso di ostacoli e pieno di avventure, durante il quale ognuno di noi si è arricchito, tenendo sempre a mente la nostra Itaca, la casa da dove siamo partititi e dove oggi vogliamo tornare.



Contatti

Sito: www.liveartena.com

FB: www.facebook.com/LiveArtena/

Instagram: @live.artena

Email: liveart.artena@gmail.com