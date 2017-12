Live alone on air: Capodanno al Teatro India

Per il Capodanno del Teatro India, all'interno della Festa di Roma, arriva NicoNote con un live in consolle che si sviluppa gradualmente come un flusso sonoro e diventa un concerto e un djset nel suo stile indefinibile.

Creatrice di mondi sonori e atmosfere mutevoli non riconducibili ad un genere codificato, NicoNote propone il suo universo sonoro spaziando nei suoi archivi personali. Un vero CUT UP AND LIVE con materiali originali da lei prodotti e “covers” da Tuxedomoon a Tenco, da The Morphine a Elvis Presley, Henry Purcell o Leonard Cohen, passando per Frankie Goes to Hollywood. Sospesa tra voce suono e clima di insieme, NicoNote attraversa nei suoi set molti generi e atmosfere, miscelando in diretta emozioni e sonorità