"Little Wings" a Shelter Music Club

il 4 Luglio, dopo una lunghissima sosta, torna dal vivo il trio romano Little Wings allo Shelter Music Club.Questo trio ha l’onore e l’onere di presentare una scaletta densa e accattivante con i brani di due fra i più influenti chitarristi Rock-Blues della storia : Jimi Hendrix & Stevie Ray Vaughan.

Il trio è formato dalla coppia oramai consolidata di Giulio Giancristofaro al basso e alla voce e Vincenzo Grieco al quale spetta l’arduo compito di interpretare le parti chitarristiche di Jimi e Stevie. Alla batteria troverete il grandissimo Alessandro Inolti, batterista oramai noto anche nella scena pop, facente parte della line up del celebre Fabrizio Moro e stabilmente in collaborazione con progetti internazionali e d’oltre oceano.

La passione per Hendrix per Giulio e Vincenzo era già stata palesata nel brano “Dizzy Heights” uscito nell’album d’esordio “Misleading Lights of Town” del chitarrista romano. In questo brano, dedicato al chitarrista di Seattle, si può ascoltare tutto il retaggio musicale di stampo hendrixiano.

Lo Shelter Music Club, che coraggiosamente ha ripreso la programmazione artistica dopo il lockdown, garantisce il distanziamento sociale e le regole di sicurezza indicate. Potrete cenare piacevolmente e gustare i drink peri i quali lo Shelter è un punto di riferimento nel quartiere Talenti.

Si consiglia la prenotazione per dare la possibilità al locale l’organizzazione dei tavoli, anche nello spazio esterno.





prenotazioni al : 06 8680 2222